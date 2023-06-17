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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند ... صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، خلال الساعات الماضية .

وتتميز  هنا الزاهد ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هنا الزاهد في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرهامنسدلة علي كتفيها.

ألغت الفنانة هنا الزاهد متابعة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد فهمي حيث ظهرت بوادر مشكلة عائلية بسبب دانيازوجته.

كما ألغت هنا الزاهد متابعة دانيا زوجة كريم فهمي و حظرتها من حسابها ؛ لتؤكد وجود خلاف بينهما .

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الفنانة هنا الزاهد بعد تصدرها التريند دانيا زوجة كريم فهمي كريم فهمي مشكلة عائلية

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