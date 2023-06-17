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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حياة كريمة تسدّد إيجار السكن لـ1000 أسرة متعثرة في بشائر الخير بالإسكندرية

حياة كريمة
حياة كريمة

كشفت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، تفاصيل تكفل حياة كريمة بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية، من قاطني مشروع التطوير الحضاري "بشائر الخير"، بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٤ ملايين جنيه.

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وقالت عهود وافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  وجدنا حوالي 1000 أسرة متعثرة عن سداد  القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالإسكندرية ".

وتابعت عهود وافي :"  قمنا بسداد القيمة الإيجارية بالكامل عن هذه الأسر  بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية ".

وأكملت عهود وافي :" بحثنا على كيفية مساعدة هذه الأسر كي لا تتعرض إلى مشكلة  التعثر في سداد القيمة الإيجارية ".

ولفتت عهود وافي :"  سنقوم بدراسة حالة كل أسرة متعثرة على حده من أجل التعرف على الظروف التي تواجههم وكيفية تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص عمل لهم ".

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