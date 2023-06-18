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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي أحمد علي: الإعلان الدستوري كان بداية نهاية مرسي

المخرج الكبير مجدي
المخرج الكبير مجدي أحمد علي

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إن أنصار الإخوان كانوا سيحرقون الدولة في حالة عدم فوز مرسي بالرئاسة.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء  السبت، أن الإعلان الدستوري كان بداية نهاية مرسي.

الجيش والشرطة

وأشار إلى أنه كان يري أنه من المستحيل في دولة مثل مصر أن ينهزم فيها قوتين رئيسيتين غير الشعب، وهما الجيش والشرطة" مش ممكن تبقي ضد الجيش والشرطة وتنجح"، فكان لدي اطمئنان أن الإخوان لن يستمروا ولكن لم أتخيل أن يكون خلال سنة.

وتابع: "هتفت "يسقط حكم المرشد" على مسرح مهرجان الإسماعيلية.

مجدى أحمد على الإخوان الشرطة محمد الباز الجيش

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