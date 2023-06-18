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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجدي أحمد علي: ثورة الشعب ضد الإخوان في 30 يونيو معجزة |فيديو

المخرج الكبير مجدي
المخرج الكبير مجدي أحمد علي

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إن الإخوان لم يؤمنوا بفكرة الديمقراطية والفوز والخسارة.

 

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت،: "شاهدنا تصريحات غير مسبوقة من أنصار الجماعة عن الفن والتاريخ والتراث".

 

وأشار إلى أن ثورة الشعب ضد الإخوان في 30 يونيو معجزة، متابعاً: "كانت هناك حالة من التربص من أنصار الجماعة قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة".

 

الإخوان ليس لديهم تصور للديمقراطية

 

وأكمل: "في لحظة شعرت ببعض الارتياح لنجاح مرسي خوفاً على الوطن من الفوضى، لكن الإخوان ليس لديهم تصور للديمقراطية".

الإخوان محمد الباز مجدى أحمد على الديمقراطية الشعب 30 يونيو

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