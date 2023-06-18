أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر تدعم الجهد الإفريقي لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

أخبار مصر.. شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الموسّع الذى عقده رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

مدبولى من روسيا : نواصل جهدنا الإفريقي لتحقيق السلام.. صور

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الاجتماع الموسّع الذى عقده رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية-الأوكرانية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى مدينة سان بطرسبرج الروسية، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية.

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "أمبروز لويجى لوفوما" وزير دفاع جمهورية زامبيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

السياحة والصحة تدشنان أول عيادة طبية بمكة المكرمة لتقديم الخدمات للحجاج

ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة أحوال حجاج السياحة وحرصها على التأكد من تقديم كافة التسهيلات وتوفير كافة سبل الراحة لهم، أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

توجيهات السيسي.. "حياة كريمة" تسدد القيمة الإيجارية المتأخرة لـ1000 أسرة متعثرة

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن تكفلها بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية، من قاطني مشروع التطوير الحضاري "بشائر الخير"، بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٤ ملايين جنيه.

بإجمالي 70 مليون جنيه.. التضامن توقع اتفاقيات تعاون مع 4 جمعيات أهلية

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي اتفاقيات تعاون بإجمالي 70 مليون جنيه مع أربعة من الجمعيات الأهلية النشطة في ذلك المجال، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة، بالتعاون مع شركائها من منظمات العمل الأهلي، بهدف التدريب من أجل التشغيل والتمكين الاقتصادي للالتحاق بسوق العمل بكافة أشكاله،

وفاة ممرضة ببورسعيد .. ورئيس الرعاية الصحية يفتح تحقيقا عاجلا

نعت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببالغ الحزن والآسى وفاة "الممرضة إسراء أحمد عويضه" أحد أعضاء طاقم التمريض بمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد التي توفيت إثر جلطة في المخ بالمستشفى الجامعي بدمياط.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

رجال الصحافة والإعلام يقدمون العزاء في الكاتب عاصم حنفي

أقيم عزاء الكاتب الصحفي عاصم حنفي، مدير تحرير مجلة روز اليوسف، مساء اليوم السبت، في مسجد عمر مكرم بالتحرير، وسط حالة كبيرة من الحزن التي سيطرت على أسرة الراحل وجميع الحضور.

فيديو.. رئاسة الجمهورية تستعرض خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن مصر لديها خطة طموحة للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

طقس العشر من ذي الحجة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة 23يونيو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لـ حالة الطقس من غدٍ الأحد 18 يونيو 2023 إلى يوم الجمعة المقبل 23 من نفس الشهر، الذي يتوافق مع استطلاع هلال شهر ذي الحجة في المملكة العربية السعودية لمعرفة موعد عيد الأضحى 2023 وتحديد موعد صيام العشر من ذي الحجة 2023.

الصحة تكشف حقيقة اقتراب فيروس أشد فتكا من كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه لا يـوجـد أي تقـاريـر علميـة عن وجـود فيـروس جديـد منتشـر حاليـا.

أبو العينين يحيي ذكرى الشعراوي: لا يزال يعيش بيننا بعلمه وخواطره

أحيا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ذكرى وفاة إمام الدعاة، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم.