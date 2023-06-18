عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المعتمدية بالجيزة: الكلاب مسعورة تسبب لنا الذعر

كلاب ضالة
كلاب ضالة

شكا أهالى قرية المعتمدية التابع لمحافظة الجيزة، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، ما يهدد سلامة المنطقة.

وقال فريد مراد أحد الأهالي في الرسالة: "نعاني نحن أهالى المعتمدية، من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، إضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل".

وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".

وناشد القارئ، المسئولين بالوحدات البيطرية ومحافظ الجيزة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في تلك المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم من أن تهاجمهم تلك الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر.
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل.

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم
 

الحالات القضاء على الكلاب الضالة المعتمدية الوحدات البيطرية انتشار الكلاب الضالة تتكاثر بسرعة حل مشكلات شكاوي بين الناس قرية المعتمدية مجموعات كبيرة محافظات الجمهوري مهاجمة المارة ومحافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 آلاف جنيه مرة واحدة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

مفاجأة.. الأهلي يستقر على عودة نجمي الفريق

خناق ووجع دماغ | بوست مثير من خالد الغندور

جلسة في المغرب بتفاصيل مثيرة | صفقة تاريخية تطرق أبواب محمد صلاح

الصحة تكشف حقيقة اقتراب فيروس أشد فتكا من كورونا

كامل الوزير يعلن مفاجأة على الهواء: استثمارات كبرى قريبا تغني عن الاستيراد

ترشيحاتنا

زراعة البرلمان تناقش اقتراح برغبة بشأن استيراد وبيع حبوب الغلة.. اليوم

طريقة سهلة تمنع سقوط ملابس الحج .. فيديو

قبل عيد الأضحى.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن الآن

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 18-6-2023

حسام موافي يقدم نصائح هامة لمرضى ضغط الدم

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ