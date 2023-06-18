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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حدائق الأهرام يطالبون المسئولين بمطبات صناعية للوقاية من الحوادث

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ أحمد اسلام يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود مطبات صناعية مما يتسبب في انتشار الحوادث.

وقال في استغاثته نعاني نحن سكان حدائق الاهرام البوابة الثالثة منقرع  بمحافظة الجيزة من السيارات المسرعة؛ مما يتسبب يوميا في حادث بسبب السرعات الجنونية من بعض قائدي السيارات.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية بعمل مطبات صناعية أمام البنزينة للحد من السرعات الجنونية .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل.

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

استغاثته المتابعة المستمرة بمحافظة الجيزة خدمة المواطن سكان حدائق الأهرام عمل مطبات صناعية قائدي السيارات مشاكل المواطنين

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