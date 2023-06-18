بعد تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. مفاجأة غير سعيدة للمتهمين في الواقعة

نشرت جروبات الغش على تليجرام صورًا قيل إنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

من جانبها أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها ومطابقتها لـ امتحان اللغة العربية الأصلي، الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

حيث حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.



وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".



ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.