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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي يكرم فريق مسرح العريش

تكريم فريق مسرح العريش
تكريم فريق مسرح العريش

تفقد وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي الكاتب محمد نبيل برفقته  طاهر شافع مدير مكتب رئيس الاقليم ، قصر ثقافة العريش، سير العمل والاستعدادات لاستقبال فعاليات المرحلة الثالثة لمشروع "أبدا حلمك " الذي انطلقت تدريباته من قصر ثقافة العريش للمقبولين من أبناء محافظة شمال سيناء،تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، 

وأقرت اللجنة المشرفة على المشروع قبول 60 متقدمًا، وتستمر التدريبات لمدة 3 أشهر، على أن يقام حفل تخرج دفعة المحافظة في أكتوبر  ٢٠٢٣، تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

سيرة بني فهمان :

على جانب أخر كرم رئيس الإقليم فريق مسرح العريش، أبطال العرض المسرحي سيرة بني فهمان، تاليف الدكتور السيد فهيم، ديكور وملابس مهندس رمضان حجاب، أغاني محمد عابد، فني تعبيري سامح الكاشف، موسيقى ، والحان ياسر الشريف، مخرج منفذ ياسر وهبه، رابط درامي ورؤيه واخراج مجدي الشريف. 

العرض بطولة ايمن الكاشف، ناهد الشعراوي،  احمد علاء،  سارة سمير، احمد المالح، شاهندا سلامه، اسلام الشوربجي، محمود والي، عبد الرحمن اشرف، رائد حجاب،  عبد الرحمن محمد، محمود صباح، شادي مجدى،  عمر مصطفى،  نيره ايهاب ،ماهر محمد،  عبد الحميد ايمن، احمد عبده حجاب،  ابراهيم  عبد الباعث ، محمد كمال، سليمان عزمي، محمد جمعه،  بتول موسى،  مصطفى محمد.

توزيع وموسيقى وتسجيلات سلمى ساوند  مهندس محمد سلمي الشوربجي.

وضمت  الفرقة الموسيقية كل من :ياسر الشريف ، محمد سلمي، اشرف الفالوجي، مكياج، حنان حجاب، تصنيع ديكور رامز حجاب وبهاء سكر وراندا رمضان وايمن الشريف، تفصيل ملابس بانيمس للهند ميد، شاديه عبد العليم والسيد الكحلاوي، اسرة الاخراج احمد علاء وعمر مصطفى، مساعد مهندس الديكور هناء الفار. 

تنجيد واشراف ملابس، محمود وادي، إضاءة مصطفى عبده الكاشف، مهندس صوت واضاءة محمود عماره، مدير خشبة المسرح احمد صابر، الشؤون المالية تامر راضي، مدير الشؤون الفنية والانتاج يوسف وهدان.

 

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سيناء ثقافة فريق مسرح العريش

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