بعد التحديث الجديد.. اعرف إزاي تخفي قائمة متابعيك على إنستجرام

قام إنستجرام Instagram، وغيره من منصات التواصل الاجتماعي بحماية بعض ميزاته الرئيسية نظرا لأنها تضم معلومات خاصة لايحق للآخرين الإطلاع عليها، لهذا السبب، يجب عليك اتخاذ بعض الاحتياطات لإخفاء قائمتي متابعيك والمتابعون على ملفك الشخصي بـ إنستجرام من أعين المتطفلين.

كيفية إخفاء متابعيك على إنستجرام



تبدو قواعد منصات التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان تعسفية إلى حد كبير، ولكن بعضها يمنح المستخدمين التوازن من خيارات خاصة للتحكم في خصوصية حساباتهم والاستمرار في الحفاظ على جوهر ما يمثلونه.

لذا فالسؤال هنا هل يمكنك إخفاء قائمة المتابعين والمتابعون على إنستجرام؟، ولسوء الحظ، لا تسمح لك منصة مشاركة الصور القيان بذلك، وستظل القائمتين تظهر دائما الأرقام الفعلية التي تمثل عدد الأشخاص الذين تتابعهم وعدد الأشخاص الذين يتابعونك في المقابل، لذا لا يمكنك إخفاء الأرقام ولكن يمكنك إدارة من يمكنه رؤية تفاصيل حسابك.

تحكم في ظهورك على إنستجرام

لا يفكر الناس دائما في نوع المعلومات التي يتركونها على الإنترنت، فهناك الكثير من المعلومات والعديد من الصور التي يقوم بمشاركتها بشكل يومي، ولا يمكنك التحكم في ما ينشره الآخرون أيضا، ولكن من الحكمة أن تمنح القليل من الأشخاص أهل الثقة إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات فقط دون غيرهم، لذلك يجب أن تكون على دراية بمن يرى معلومات حسابك على إنستجرام، ما لم تكن تدير نشاطا تجاريا عبر الإنترنت أو كنت مؤثرا أو مشهورا حينها ستكون معلوماتك متاحة لكل من لديه حسابا على إنستجرام.

وأما إذا كان حسابك شخصيا يجب عليك التبديل إلى ملف تعريف إنستجرام خاص من ملف شخصي عام، ويعني "الحساب الخاص" أنه يجب على الأشخاص إرسال طلبات إذا كانوا يريدون متابعتك، يمكنك بعد ذلك مراجعتها وتحديد من تريد مشاركة ملف تعريف إنستجرام الخاص بك معه يتضمن ذلك من هم في قوائم المتابعين والمتابعين.

ويمكنك من خلال زيارة ملفك الشخصي على إنستجرام> ثم أنقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة> من القائمة المنبثقة انقر على الإعدادات والخصوصية> سترى رسالة جديدة تخبرك بأن شركة "ميتا" إضافة إعدادات الحساب ضمن خيار مركز الحسابات الجديد> مررلأسفل للوصول إلى خيار خصوصية الحساب ومن الصفحة الجديدة انقر على تبديل الزر بجوار خيار حساب خاص وبهذه الخطوات لن يتمكن أحد ليس بقائمة متابعينك من رؤية منشورات أو قوائم المتابعة الخاصة بك..

إخفاء قائمة متابعيك على إنستجرام

إذا كنت تريد إخفاء منشوراتك أو قصصك على إنستجرام من الأشخاص الذين يتابعونك، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق إنستجرام وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.

2. انقر فوق المتابعون، هناك سترى قائمة متابعيك، يمكنك استخدام شريط البحث للعثور على أشخاص محددين.

3.اضغط على الزر "إزالة" بجوار اسم هذا الشخص، ثم انقر على زر التأكيد الأحمر لتنفيذ قرارك.

إخفاء قائمة متابعيك على إنستجرام

تقييد حساب على إنستجرام

بدلا من إزالة أحد المتابعين، يمكنك تقييد وصولهم إلى حسابك على إنستجرام من خلال الخطوات التالية، لن يتمكن الشخص المقيد من معرفة ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أو رؤية منشوراتك أو قوائم المتابعين:

1. افتح تطبيق إنستجرام وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.

2. اضغط على الخطوط العمودية الثلاثة وحدد الإعدادات والخصوصية.

3. حدد مقيد من القائمة واضغط على زر متابعة.

4. اكتب اسم الحساب الذي تريد تقييده ثم حدد تقييد بجوار اسمه، استخدم نفس العملية لإلغاء تقييدهم إذا أردت الرجوع في ذلك.

5. يمكنك أيضا الوصول إلى ميزة تقييد الحسابات من خلال الرسائل المباشرة أو التعليقات أو من خلال إعدادات ملف التعريف الخاص بك.