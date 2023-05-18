أخيرا هتقدر تكتب كومنت GIF في إنستجرام.. الطريقة هنا

تسعى منصة إنستجرام Instagram دائما جاهدة لتعزيز مشاركة المستخدم وإبداعه، والآن، أضاف تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير ميزة طال انتظارها والتي من المؤكد أنها ستوفر المزيد من المتعة والتعبير لمستخدميها: القدرة على الرد على المنشورات باستخدام صور GIF.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، تم الإعلان عن هذا الخبر من قبل آدم موسيري، رئيس إنستجرام ، أثناء محادثة مع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وهو مارك زوكربيرج.

وصف موسيري الميزة الجديدة بأنها "ميزة أخيرة" ، معترفًا بالطلب الكبير من المستخدمين على هذه الإمكانية.

مع إضافة صور GIF في التعليقات ، يمكن لمستخدمي إنستجرام الآن تجاوز الكلمات والرموز التعبيرية للتعبير عن أنفسهم بالصور المتحركة من Giphy ، وهي قاعدة بيانات GIF معروفة.

يأتي هذا التحديث في أعقاب طلب هيئة المنافسة والأسواق في إنجلترا لشركة ميتا (الشركة الأم لـ Instagram) لبيع Giphy العام الماضي. على الرغم من ذلك ، قرر Instagram الاستفادة من منصة GIF الشهيرة لتحسين تفاعلات المستخدم داخل التطبيق.

وكشف موسيري أيضًا أن إنستجرام يختبر ميزة أخرى مثيرة تسمى كلمات الأغاني في Reels. تعتمد هذه الميزة على ملصق التسمية التوضيحية التلقائي الذي قدمته ميتا في عام 2021. وسيسمح إدراج جدول زمني في الجزء السفلي من الواجهة للمستخدمين بمزامنة التعليقات بدقة ، مما يعزز التجربة الإجمالية للمشاهدة وإنشاء البكرات.

ربما تكون هذه الإضافة الأخيرة لصور GIF في التعليقات علامة على أن إنستجرام يستمع بنشاط إلى ملاحظات المستخدمين.

اعتبارًا من الآن، يمكن لمستخدمي التطبيق أن يفرحوا بالقدرة المكتشفة حديثًا لإضافة لمسة من الذوق المتحرك إلى تعليقاتهم ويتطلعون إلى تحديثات أكثر إثارة في المستقبل.