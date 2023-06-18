رئيس مؤسسة التمويل الدولية: نسعى لبناء اقتصاد مستدام من خلال دعم القطاع الخاص

عبر رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب بالبنك الدولي عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية واجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا : " من دواعي سروري الالتقاء بك في العاصمة التي شهدت إنجازا كبيرا " .

وتابع رئيس مؤسسة التمويل الدولية ، خلال مؤتمر توقيع اتفاقية مع الدكتورة رانيا المشاط بحضور رئيس الوزراء ، أن هناك مساعي لبناء اقتصاد قوي مستدام في الدول من خلال دعم القطاع الخاص .

وأردف ، أن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات كبيرة ، وأزمات حادة ، بالإضافة إلى ما يعانيه من أزمات وديون طاحنة ، وهناك توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي أقل ما مما كان عليه قبل أزمة كورونا .