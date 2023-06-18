المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان: المصريون أهم الموارد لدى الدولة

أكد أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان، أنه يجب الاستثمار في حقوق الإنسان ، وحقوق الإنسان لديها جانبان أحدهما يفيد الإنسان، والآخر للدولة والمجتمع.

وأضاف “راغب”، خلال جلسة الحوار الوطني اليوم، أن جلسات لجنة حقوق الإنسان من أكثر الجلسات التي شهدت حضورا ومشاركة واسعة للغاية، مؤكداً أن المصريين هم أهم موارد الدولة المصرية.

راغب: الحريات الاكاديمية حق من حقوق الإنسان

وأكد المساعد للجنة حقوق الإنسان، أن هناك بعض الدول دفعت استثمارات كبيرة للغاية، لخلق نقلة ثقافية وفنية، باستخدام العقول المصرية.

وتابع "الحريات الأكاديمية حق من حقوق الإنسان والأساتذة والمجتمع الأكاديمي، وهي عامل مساعد وأساسي لبناء قعدة صناعية وعلمية لمصر".