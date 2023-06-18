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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قارب الموت باليونان.. ليبيا تنتشل 3 جثث مجهولة الهوية من البحر

صدى البلد

أعلن فرع الهلال الأحمر الليبي بتوكرة، انتشال 3 جثث مجهولة الهوية قذفتها الأمواج على شواطئ منطقة المبني شرقي بنغازي.

ورجح الهلال الأحمر، في بيان صادر له، أنّ الجثث تعود لمهاجرين غير قانونيين؛ حيث تمت عملية الانتشال بعد أخذ العلامات المميزة للجثث وحفظها ومن ثم نقلها بالتعاون مع السلطات المحلية بالمنطق. 

والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات اليونانية غرق قارب هجرة غير شرعية في البحر الأيوني قبالة البيلوبونيز، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 79 شخصًا، ما دفع أثينا إلى إعلان ثلاثة أيام من الحداد الوطني في البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني المؤقت أيوانيس سارماس، في بيان: "لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، ما أثار مخاوف من أن العدد الحقيقي للضحايا أعلى من ذلك الحالي بكثير، إذ يعتقد أن حوالي 750 شخصًا كانوا يسافرون على متن السفينة"، مؤكدًا أن "عملية البحث عن ناجين مستمرة".

الهلال الاحمر الليبي جثث مجهولة الهوية بنغازي ليبيا

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