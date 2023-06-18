المدير الفني لنادي الزمالك السابق يرغب في خطف نجم الأهلي

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن وجود مفاوضات بين حسين الشحات وأم صلال القطري.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “تقرير قطري يكشف مفاوضات مكثفة من أم صلال مع الشحات”.

وتابع: "أم صلال، الذي يقوده باتريس كارتيرون، يرغب في تدعيم صفوفه بضم الشحات في صفقة انتقال حر".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجديد عقده خلال الوقت الحالي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "النادي الأهلي قطع شوطاً كبيراً بشأن تجديد عقده مع الفريق، ولكن تمسك اللاعب بخطوة إلغاء نسبة المشاركة".

وأضاف: "حسين الشحات تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية بقيمة 3 أضعاف ما تم عرضه عليه في الأهلي".

وتابع: "محمود الخطيب تدخل في الملف خلال الساعات الماضية، ويرغب في الإبقاء على خدمات جناح الفريق ورفض رحيله".