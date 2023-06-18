وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في تصادم ميكروباص ونقل بمحافظة الإسماعيلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 13 آخرين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق 36 الحربي بمدينة القصاصين محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث على طريق ٣٦ الحربي في نطاق مدينة القصاصين.

وقالت مصادر إن المصابين 16 شخص، بينهم 3 وفاة، ونقلوا لمستشفيات مختلفة في نطاق محافظة الإسماعيلية.

ووجّه اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وجاري سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية لمعرفة ملابسات الحادث.