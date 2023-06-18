تميمة الحظ.. هل يستعين نجوم السينما باللاعب طاهر محمد طاهر لضمان النجاح؟

احتفل أبطال وصناع فيلم "بعد الشر" بحالة النجاح التي حققتها أغنيته الدعائية "سطلانة"، بعد تصدرها احتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه.

كان لاعبو الأهلي قد استعانوا بأغنية "سطلانة" للاحتفال أثناء خروجهم من ستاد مركب محمد الخامس بالمغرب، بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في نهائي أفريقيا.

انتشر فيديو احتفالات سطلانة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في إعادة الفيلم والأغنية الدعائية الخاصة به إلى الأضواء بعد مرور شهرين على طرحه وتحقيقه إيرادات متواضعة في شباك التذاكر.

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وحرص أبطال وصناع فيلم "بعد الشر" على التجمع والاحتفال بإعادة نجاح الأغنية بشكل كبير، وزيادة مشاهداتها عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع تصدرها تريندات فيسبوك ومحركات البحث.

وكان السر وراء نجاح سطلانة الكبيرة مؤخرا، هو لاعب النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، الذي استخدمها برفقة زملائه في الفريق للاحتفال بشكل متكرر عقب تسلم كأس أفريقيا.

وحرص عدد من نجوم الفن على التجمع للاحتفال بعيد ميلاد الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبنجاح سطلانة أيضا، وبحضور طاهر محمد طاهر.

ونشر علي ربيع صورة له مع طاهر محمد طاهر وعلق عليها قائلا:"كده تمام.. ربنا يباركلك >> سطلانه لنااا.. ومبرووك ودايما مكسر الدنيا".

وتربط طاهر محمد طاهر العديد من العلاقات بنجوم الوسط الفني، وقد يستعين به الكثيرون خلال الفترة المقبلة في أعمالهم الفنية، باعتباره تميمة حظ قادرة على إضافة المزيد من النجاح للأغاني الدعائية بعدما استخدمها أكثر من مرة في احتفالات النادي الأهلي المتعددة.