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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد آخر تطورات استقبال مصر للعائدين من السودان

صدى البلد

قال أحمد عبدالرازق، مراسل "إكسترا نيوز" من ميناء أبو سمبل، إن معبر قُسطل البرى، لا يزال يستقبل الوافدين من السودان، والذين تجاوز عددهم حتى الآن 230 ألف وافد من 25 جنسية، مشيرًا إلى أن المعبر يستقبل الوافدين وفقًا للضوابط والمعايير التى وضعتها الدولة المصرية.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن الدولة المصرية أدركت منذ اللحظة الأولى خطورة ما يحدث فى السودان، ودفعت بالعديد من الخدمات والجهود إلى المعابر المصرية الحدودية وموقف كركر الدولى.

موظفي الهجرة

وتابع "عبدالرازق"، أن من بين الخدمات التى قدمتها الدولة المصرية للوافدين، هى الدفع بعدد أكبر من موظفى الهجرة والجوازات والتوثيق، لتيسير الإجراءات فى المعبرين، بالإضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الصراف الآلى لتيسير المعاملات المالية، فضلًا عن توفير عدد من المكالمات الدولية المجانية.

الدولة المصرية السودان المعاملات المالية الوافدين مراسل اكسترا نيوز

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