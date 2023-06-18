جيل بيسلم جيل.. عمرو أديب يعلق على موال أحمد سعد لـ الكينج

علق الإعلامي عمرو أديب، علي موال الفنان أحمد سعد في حفل مشواري للكينج محمد منير، قائلاً "حاجة عظمة .. شئ عظيم بردو .. جيل بيسلم جيل .. الفن المصري عظيم".

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن هذا الحفل الذي أقيم بالسعودية يليق بالفنان الكبير محمد منير، وتليق هذه الحفلة بأن تكون موجودة في المكتبة العربية الموسيقية بهذا الشكل الرائع.

وتابع عمرو أديب، أن ما حدث في هذا الحفل يشبه ما نشاهده في الحفلات الكبري لكبار المطربين في العالم، معلقاً "انت تري شئ جميل وشئ محترم".