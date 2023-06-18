اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: الفرص موجودة داخل مصر لكن الشباب يستسهل السفر

تحدث المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن حقيقة وجود أبواب رزق للشباب الذين يجازفون بالهجرة غير الشرعية.

وقال السقطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "ًصالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "هناك مشروعات صغيرة تفتح أبواب رزق للشباب من خلال توافر 200 ألف جنيه كرأس مال للمشروع".

وأضاف السقطي،:" ماكينة رباط الأحذية تكلفتها 200 ألف جنيه ودي حاجة بسيطة، معقبا:" نعطي فرص لكل الشباب حتي في حالة التعثر والفرصة موجودة في مصر ولكن الشباب يستسهل السفر".