استشاري وزارة الشئون الاقتصادية السويسرية يتابع مشروع "حيّنا " بدمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم، بمكتبها ، بابلو فاجيونى الاستشاري المعين من قبل وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية و المهندس محمد فنجرى استشارى مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا " ، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة للوقوف على آخر التطورات بالمشروع الجارى تنفيذه بالتعاون بين الجانب السويسري و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، عرض الموقف الحالى بالمشروع وما تم تنفيذه على أرض الواقع وأيضًا الخطة المستقبلية لتحقيق أهدافه المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة تخطيط الأراضى و بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ، هذا إلى جانب ، مناقشة الوضع التقييمى للمشروع وبحث آلية تخطى كافة المعوقات التى قد تواجه عملية التنفيذ وكذلك سُبل حصر احتياجات المنطقه من البنية التحتية بالتنسيق مع قطاعات المرافق.

ورحبت " المحافظ " بتلك الشراكة المتميزة ومحاور المشروع الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة والتى تتوافق مع رؤية الدولة المصرية لإعادة تخطيط المناطق العشوائية ذات الكثافات السكانية العالية بشكل حضارى و رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما استعرضت عددا من الجهود التى تقوم بها المحافظة لتطبيق تلك الاستراتيجية والتى تتلاءم أيضًا مع رؤى مشروع "حيّنا " ، وأشارت إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع الأطراف المعنيين بالتنفيذ للسير بخطوات مدروسة للخروج بمشروع تنمية حضارية متكامل .