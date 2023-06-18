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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوته 6.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب خليج كاليفورنيا

زلزال
زلزال

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 6.4 درجة علي مقياس ريختر ضرب خليج كاليفورنيا.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل مملكة تونجا.

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وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 13.22 بالتوقيت العالمي على بعد 300 كيلومتر جنوب عاصمة تونجا، مدينة نوكوالوفا التي يبلغ عدد سكانها 22.4 ألف نسمة.

وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

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