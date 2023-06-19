بروتوكول تعاون للتعليم الكبار ومحو الأمية بقرى بئر العبد

وقعت جمعية كنوز البردويل للتنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء ،بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ، بفتح فصول محو الأمية لتعليم الكبار بقرى مركز بئر العبد، وذلك فى اطار استراتيجية الدولة للقضاء على الأمية بكل أشكالها.



وقع البروتوكول المهندس اصبيح الشافعى المدير التنفيذي للجمعية نيابة عن مجلس الإدارة ،و مدحت مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الكلية بالعريش .

تشجيع الكبار:



ووجهت الجمعية الدعوة لكل أفراد وشركاء العمل نحو المضى قدما لمحو الأمية بين السيدات والرجال .،وذلك بتشجيع الكبار على التقدم لفصول محو الامية لتعلم القراءة والكتابة. وخاصة المرأة المعيلة .

حضر مراسم التوقيع سالمان شبانه مدير الفرع ببئر العبد ومحمد فيصل مسؤول بفرع الهيئة .

