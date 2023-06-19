بكاء وشوجر دادي وبحب السينما| ليلى علوي تقتحم السوشيال ميديا بهذه التصريحات

ليلى علوي تبكي على الهواء



ليلى علوي عن فيلم " بحب السيما " : بعشقه

ليلى علوي تكشف رأيها في أزمة منتصف العمر بالنسبة للرجل

شوجر دادي " ليس الجزء الثاني من " ماما حامل



أطلقت الفنانة ليلى علوي، عدة تصريحات هامة في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون اي، مساء اليوم الأحد، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



كشفت الفنانة ليلى علوي عن عشقها لفيلم " بحب السيما " وأنها تعتقد وتتوقع أنه لو عرض الفيلم في الوقت الحالي في السينما لن يواجه رقابة مجتمعية متشددة، قائلة : أنا شايفة المجتمع الان بيتحسن مقارنة بعشر سنوات مضوا ومن قبلها في فترة التسعنيات التي شهدت موجة من التشدد وروجت لفكرة عدم السلام على الاقباط من قبل التيارات المتطرفة ".

واصلت ليلى علوي ، أن المجتمع الان ليس متشدد ولكنه مجهد الناس ماشية في الشوارع متنحه ويبدوا عليها الهم بيخلينا نحس أنهم ماشيين بدون هدف".

أكملت الفنانة ، أن : " وعشان المجتمع مجهد والناس ماشية تايهة لكن في مجالات كتيرة بشوف المرأة موجودة في كل مكان وبتعرف تاخد حقها إن أرادت ذلك وسوف تقف الدولة معها في حال قررت ذلك "

أتمت : مش شايفة المجتمع الان مشغول بفكرة الرجل أم المرأة ولكن كلاهما منشغل إزاي هنربي الاولاد



ولم تتمالك الفنانة ليلى علوي، نفسها ، ودخلت في نوبة بكاء، أثناء حديثها عن أهلها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تطمئن عليها كثيرا.

وأضاف ليلى علوي، أن أمي كانت تتصل تسأل عليها وتطمئن في كل خطوة في يومي، معبرة عن احساسها بالحزن بفقدان والدتها.

ووجهت ليلى علوي، لكل الأبناء ، قائلة :"اقول للأبناء لا تنزعجوا من اتصال الأهل للاطمئنان عليكم كل شوية، فهذا حب كبير ونعمة كبيرة".



كشفت الفنانة ليلى علوي رأيها في فكرة " شوجر دادي " والتي تعبر عن إتجاهات الرجل في منتصف العمر وهل من الممكن أن يكون هناك " شوجر مامي " قائلة : " المجتمع الشرقي بطبعه بيتقبل فكرة الشوجر دادي "

وفسرت علوي ، بأن المجتمع الشرقي مؤمن بإعطاء كافة الحقوق للرجل ويريد أخذ كل شيء من المراة ولاتاخذ هي شيئاً "

و لكن ليلى علوي ، شددت أنها ليس لها علاقة بهذه الموروثات ولاتؤمن بفكرة " شوجر دادي ط ورداً على سؤرال الاعلامية لميس الحديدي : هل تعرضتي لمثل هذه التجربة في حياتك الاجتماعية ؟ قالت : بالفعل تعرضت ولو مكنش حب على الاققل عرف ولما إكتشفت قلتله باي باي "

مشيرة إلى أنها رفضت ذلك لسبب بسيط أن الاحترام والثقة مهمان لاستمرارية وإستدامة الحب وأن غياب الثقة ينهي ذلك ذلك الحب ولو تخيلنا حدوث ذلك بالعكس من قبل المرأة لن يرضضى أحداً

لكن علوي شددت ليس لها علاقة بهذه الموروثات وأنا تعرضت لتجربة " شوجر دادي " وماعرفش حب ولا ماحبش لكن على الاقل عرف وقلتله لما عرفت باي باي "

إستطردت : " أنا بشوف أن ستات كتيرة بيعرفوا يحافظوا على أسرتهم وبتيجي على نفسها كتير اوي بإعتبار الحفاظ على كيان الرجل مسؤولية المراة وليس الرجل و فيه ستات بتعتبر أزمة منتصف العمر للرجل تخريف وتهيص من الرجل لكنها لاتفضل أن تخرب هذا الكيان وتيجي على نفسها لكن أنا لا مش ممكن أعمل ده "

وكشفت أنها لم تندم يوماً على اي قرار إتخذته بشأأن طلاق أو زواج أو حب قائلة : عمري ماندمت "

موضحة أنها لاتحب الوجدة لكنها في ذات الوقت لاتشعر بالملل منها قائلة : " لاأخاف من الوحدة لكن ولاأحبها لكن مش بزهق منها.

عبرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بعد نجاح فيلم " شوجر دادي " في دور العرض قائلة : " فيلم شوجر دادي مختلف عن ماما حامل وليس الجزء الثاني منه والحدوتة ليس لها علاقة بقصة ماما حامل فشوجر دادي حدوتة ومعالجة أخرى بقصة مخالفة لكنها معمولة بحرفية "

تابعت لميس الحديدي، أن :" مؤمنه دائماً بالارزاق وأن تقديرات الله تختلف ومكنتش متوقعة هذا النجاح الباهر لكن كنت على الاققل مؤمنه أننا بنعمل حاجة لذيذة وسوف تحقق نجاحاً.

ولفتت أنه من الطبيعي ان تعمل مع أجيال مختلفة سواء مخرجين او فنانين وهذا ليس جديداً بل من بداية حياتي قائلة : " ماحستش بغربة وسطهم بالعكس بيضفوا ليها "

وأوضحت أن اللايت كوميدي ي تجربتي ماما حامل وشوجر دادي قالت : نوعية مطلوبة لدى الجماهير وإحنا شعب بنحب نضحك وبنحب الضحك خاصة إذا كان الاعمال بسيطة ومش مفتعلة ولذيذة في الاطار الكوميدي "

واصلت : " أنا عملت كوميدي كتير قبل كده وأنا لسه بعمل دراما وأنا بحب التنوع وبيوحشني التنوع دائماً وعملت بعد ماما حامل 200 جنيه وبعدين شوجر دادي ودلوقتي بجهز فيم جديد "

وكشفت أنها قررت أن العالم الحالي : ملقتش النص الي يجذبني ويوم مابنلاقي ورق حلو بنمسك فيه وأنا بحب السينما لانها أقل في المجهود وأنا مش عايزة دراما 30 جلقة وزهقت من هذه الفكرة وبحب الاعمال القصيرة ذات 15 حلقة أو خمس حلقات حتى "







