عاجل.. المغرب يعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، الأحد، أن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون يوم الثلاثاء الموافق لـ 20 يونيو الجاري، وبذلك يكون عيد الأضحى بالمملكة المغربية يوم 10 ذي الحجة الموافق لـ الخميس 29 يونيو.

وقالت وزارة الأوقاف المغربية في بيان لها: "تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بعد مغرب يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444هـ، الموافق لـ18 يونيو 2023، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، وأكدوا جميعا عدم ثبوت رؤيته".

وأضافت الوزارة: "وعليه سيكون فاتح شهر ذي الحجة هو يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الخميس 10 ذي الحجة 1444 هـ الموافق لـ 29 يونيو 2023".

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، أن غرة شهر ذي الحجة، هو الإثنين، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو الأربعاء 28 يونيو 2023.