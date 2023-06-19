يختلف عن السعودية.. سنغافورة تعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت سنغافورة، أمس الأحد، أن الخميس الموافق 29 من شهر يونيو الجاري، هو أول أيام عيد الأضحى، وذلك استنادا على الحسابات الفلكية ورؤية الهلال.

وقال مفتي سنغافورة، ناظر الدين محمد ناصر، إنه استنادا إلى الحسابات الفلكية وعدم ظهور هلال ذي الحجة عند غروب شمس، أمس الأحد، فإنه بذلك يكون 20 من يونيو الجاري هو بداية شهر ذي الحجة.

وأعلن المفتي بذلك أن يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعلى جانب آخر، أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، أن غرة شهر ذي الحجة، هو الإثنين، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو الأربعاء 28 يونيو 2023.

يأتي ذلك، فيما أعلنت إندونيسيا، رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444، مشيرة إلى أن يوم الخميس الموافق 29 يونيو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دولتا ماليزيا وبروناي، رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444.