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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان، اليوم "الأحد"، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن غرة شهر ذي الحجة، هو غدا الإثنين، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو الأربعاء 28 يونيو 2023.

يأتي ذلك، فيما أعلنت إندونيسيا، اليوم الأحد، رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444، مشيرة إلى أن يوم الخميس الموافق 29 يونيو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دولتا ماليزيا وبروناي، رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444.

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