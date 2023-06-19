حقيقة رحيل 4 نجوم كبار بالأهلي .. إينو يكشف مفاجأة | فيديو

أكد الكابتن معتز إينو، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفترة الأخيرة هناك أخبار كثيرة عن رحيل حسين الشحات ومحمد الشناوي، وديانج، وحمدي فتحي.

وأضاف معتز اينو، خلال لقائه بقناة الحدث، أن ما ينشر مجرد اجتهادات ليس لها أساس من الصحة، ففي حالة شيء يكون هناك بيان رسمي، من النادي الأهلي.

ولفت إلي أن الأهلي لديه خطة لـ ضم أو بيع اللاعبين، معلقًا :" الأهلي لن يقوم بالاستغناء عن ديانج و حمدي فتحي في وقت واحد".

وأشار إلى أن الأهلي لديه مباريات كبيرة ومهمة في الفترة المقبلة، ولكن الأهلي لن يستغنى عن نجومه مهما كانت العروض، لأن الأهلي يبحث عن البطولات.