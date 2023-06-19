خطوة جريئة من الأهلي في ملف تجديد عقد حسين الشحات

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي اتخذ قراراً جديداً بشأن تجديد عقد حسين الشحات جناح الفريق الأحمر الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع على عقود التجديد حتى الأن.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" النادي الأهلي قرر إحالة ملف تجديد عقد حسين الشحات إلى محمود الخطيب المفوض بإدارة شؤون الكرة في الأهلي خاصة أن رئيس النادي يتمسك بخطوة الإبقاء على خدمات حسين الشحات خلال الفترة المقبلة".

وتابع:" يقود الخطيب المفاوضات مع حسين الشحات فى الوقت الحالى مع جناح الفريق الأحمر من أجل التوصل لصيغة نهائية لتجديد عقده مع القلعة الحمراء واغلاق الملف نهائياً.



وأوضح أن إدارة الأهلى وافقت على العديد من المطالب للاعب مثل زيادة قيمة عقده وإلغاء نسبة المشاركة وزيادة القيمة المالية الخاصة به فى ملف الإعلانات، ولذلك الأقرب هو الإبقاء على خدمات حسين الشحات.