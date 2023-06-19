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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. احذر وضع الإعلانات في هذه الأماكن| تفاصيل

غرامة مالية
غرامة مالية

تضمن قانون البناء الجديد ضوابط ترخيص وضع الإعلانات واللافتات في الطرق العامة باستثناء 5 إعلانات تعرض مرتكبيها لعقوبات رادعة تصل لـ 100 ألف جنيه غرامة .


في هذا الصدد، نصت المادة 37 من القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة ، ومنها :


1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2 - فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3 - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5 - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.

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عقوبات المخالفين


يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 37  من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة،

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