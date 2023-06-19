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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو لتيك توكر شهير يصارع الموت داخل لعبة مائية يحصد ملايين المشاهدات

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لناشط ماليزي يدعى جامي  انتشر على نطاق واسع مؤخراً ليتسبب في إثارة الكثير من الجدل ويحقق  أكثر من 40 مليون مشاهدة. وذلك عبر تطبيق التيك توك ليظهر التيك توكر وهو معلق داخل  زلاجة مائية وكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وفق ما نشره موقع "نيويورك بوست" فقد ظهر الناشط  في المقطع وهو بداخل لعبة مائية وذلك بإحدى الملاهي المائية، وقد قام اللاعب في البداية باجتياز النفق المائي بسهولة، لكنه قد ظهر لاحقاً وهو يتوقف فجأة في مساره  وذلك بمنتصف الطريق تقريباً وذلك أسفل النفق قبل أن يسرع ثانية.

عند الوصول إلى محطة أخرى، قد حاول جامي ومحاولة  الزحف من خلال مساحة ضيقة  إلى أنه بدأت عليه ظهور علامات القلق ليبدأ في الصراخ وطلب المساعدة ليفتح موظف الحديقة في منتزه Penang Escape الترفيهي والواقع في منطقة جنوب غرب جزيرة بينانج في ماليزيا الجزء العلوي من الزلاجة المائية ومحاولة إنقاذه.

وقد جاءت أغلب تعليقات متابعيها تحمل عبارات الخوف من الدخول في  النفق المائي.

مقطع فيديو ناشط ماليزي لعبة مائية

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