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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب إفريقيا: يجب عدم دخول تحالفات عسكرية في حل النزاع بأوكرانيا

صدى البلد

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ، عقب زيارة القادة الأفارقة إلى روسيا وأوكرانيا أن بلاده ترى أن النزاع في أوكرانيا يجب إنهائه من خلال المفاوضات وبطرق دبلوماسية.

وجاء في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين: "بصفتنا جنوب إفريقيا نواصل التمسك بالموقف الذي يقول إنه من الضروري تسوية النزاع من خلال المفاوضات والوسائل الدبلوماسية، مع مراعاة المبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز ، وكذلك اعتمادا على أن إنهاء يتفق مع المصالح الجماعية للجميع".

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وأضاف البيان، أن القادة الأفارقة قاموا أثناء زياراتهم إلى روسيا وأوكرانيا بتوضيح تأثير هذا النزاع على سكان بلادهم، كما يرون أنه يمكنهم المساعدة في الجهود الدولية الهادفة لتسويته.

و عرض الوفد الإفريقي على الجانب الروسي مبادرة تتكون من 10 بنود بشأن تسوية النزاع الأوكراني. 

وتخص هذه البنود الضمانات الأمنية وحرية نقل الحبوب عبر البحر الأسود وتحرير أسرى الحرب وبدء مفاوضات السلام بأسرع ما يمكن. 

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