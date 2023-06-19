لو بتفتح يوتيوب كتير.. إزاي تحافظ على باقة النت

في عالمنا الحالي ، أصبحت الإنترنت وخاصة اليوتيوب جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ، فنحن نستخدمها للعمل والترفيه والتواصل مع الأصدقاء والعائلة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون استخدام اليوتيوب المكثف على الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية بمثابة حمل كبير على الباقة الخاصة بك. في هذا التقرير الصحفي ، سنناقش بعض الطرق التي يمكن استخدامها للحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك أثناء تصفح موقع اليوتيوب.

أولاً وقبل كل شيء ، يجب عليك التحقق من باقة الإنترنت الخاصة بك ومعرفة الحد الأقصى للميجابايتات التي يمكنك استخدامها في الشهر. يمكن العثور على هذه المعلومات في الاتفاقية المبرمة مع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. بعد ذلك ، يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استخدام الإنترنت والحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك.

إذا كنت تتصفح اليوتيوب على هاتفك المحمول ، فيمكنك تحميل الفيديوهات قبل البدء في مشاهدتها. يمكنك القيام بذلك بالنقر على زر التنزيل الذي يظهر بجانب الفيديو على تطبيق اليوتيوب. بعد تحميل الفيديو ، يمكنك مشاهدته دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. وبالتالي ، سيتم تقليل الاستخدام العام للإنترنت.

كما يمكنك تحديد جودة الفيديو التي تشاهدها على اليوتيوب. قد يكون التحميل بجودة عالية جدًا هو السبب الرئيسي في استنزاف باقة الإنترنت الخاصة بك. لذلك ، يمكنك تخفيض جودة الفيديو أثناء تصفحه على اليوتيوب ، والتي يمكن الوصول إليها من خلال قسم الإعدادات في التطبيق.

علاوة على ذلك ، يمكنك تفعيل وضع "التوفير في البيانات" على تطبيق اليوتيوب. يقوم هذا الوضع بتحديد الجودة المثلى للفيديو استنادًا إلى سرعة الإنترنت وسعة الشاشة. سيتم تخفيض جودة الفيديو إذا كانت السرعة بطيئة ، وبالتالي سيتم الحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك. يمكن تحديد هذا الوضع عن طريق الذهاب إلى قسم الإعدادات في تطبيق اليوتيوب.

وأخيراً ، يمكنك استخدام متصفح الويب بدلاً من تطبيق اليوتيوب لتصفح المحتوى. يمكنك تخفيض جودة الفيديو بالنقر على زر الإعدادات في مشغل الفيديو وتحديد جودة أقل. وبما أنك تستخدم متصفح الويب ، فسيتم تحميل المحتوى بمعدل أبطأ من التطبيق ، وبالتالي ستقلل من استخدام الإنترنت.

بشكل عام ، يمكن اتخاذ هذه الإجراءات للحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك أثناء استخدام اليوتيوب ، ومن المهم الاستفادة منها لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى للميجابايتات في الشهر. كما يجب عليك أيضًا تحديث باقة الإنترنت الخاصة بك إذا لاحظت أن استخدامك للإنترنت قد زاد بشكل كبير.