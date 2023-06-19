عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتفتح يوتيوب كتير.. إزاي تحافظ على باقة النت

لو بتفتح يوتيوب كتير..إزاي
لو بتفتح يوتيوب كتير..إزاي تحافظ على باقة النت

في عالمنا الحالي ، أصبحت الإنترنت وخاصة اليوتيوب جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ، فنحن نستخدمها للعمل والترفيه والتواصل مع الأصدقاء والعائلة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون استخدام اليوتيوب المكثف على الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية بمثابة حمل كبير على الباقة الخاصة بك. في هذا التقرير الصحفي ، سنناقش بعض الطرق التي يمكن استخدامها للحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك أثناء تصفح موقع اليوتيوب.

أولاً وقبل كل شيء ، يجب عليك التحقق من باقة الإنترنت الخاصة بك ومعرفة الحد الأقصى للميجابايتات التي يمكنك استخدامها في الشهر. يمكن العثور على هذه المعلومات في الاتفاقية المبرمة مع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. بعد ذلك ، يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استخدام الإنترنت والحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك.

إذا كنت تتصفح اليوتيوب على هاتفك المحمول ، فيمكنك تحميل الفيديوهات قبل البدء في مشاهدتها. يمكنك القيام بذلك بالنقر على زر التنزيل الذي يظهر بجانب الفيديو على تطبيق اليوتيوب. بعد تحميل الفيديو ، يمكنك مشاهدته دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. وبالتالي ، سيتم تقليل الاستخدام العام للإنترنت.

كما يمكنك تحديد جودة الفيديو التي تشاهدها على اليوتيوب. قد يكون التحميل بجودة عالية جدًا هو السبب الرئيسي في استنزاف باقة الإنترنت الخاصة بك. لذلك ، يمكنك تخفيض جودة الفيديو أثناء تصفحه على اليوتيوب ، والتي يمكن الوصول إليها من خلال قسم الإعدادات في التطبيق.

علاوة على ذلك ، يمكنك تفعيل وضع "التوفير في البيانات" على تطبيق اليوتيوب. يقوم هذا الوضع بتحديد الجودة المثلى للفيديو استنادًا إلى سرعة الإنترنت وسعة الشاشة. سيتم تخفيض جودة الفيديو إذا كانت السرعة بطيئة ، وبالتالي سيتم الحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك. يمكن تحديد هذا الوضع عن طريق الذهاب إلى قسم الإعدادات في تطبيق اليوتيوب.

وأخيراً ، يمكنك استخدام متصفح الويب بدلاً من تطبيق اليوتيوب لتصفح المحتوى. يمكنك تخفيض جودة الفيديو بالنقر على زر الإعدادات في مشغل الفيديو وتحديد جودة أقل. وبما أنك تستخدم متصفح الويب ، فسيتم تحميل المحتوى بمعدل أبطأ من التطبيق ، وبالتالي ستقلل من استخدام الإنترنت.

بشكل عام ، يمكن اتخاذ هذه الإجراءات للحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك أثناء استخدام اليوتيوب ، ومن المهم الاستفادة منها لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى للميجابايتات في الشهر. كما يجب عليك أيضًا تحديث باقة الإنترنت الخاصة بك إذا لاحظت أن استخدامك للإنترنت قد زاد بشكل كبير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

الصور الأولى لـ قاتل عروس طنطا أثناء صدور حكم الإعدام فيه |شاهد

الإعدام شنقًا للزوج قاتل عروس طنطا

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

عرض الاثنين.. خصم 6000 جنيه على أقوى موبايل سامسونج Galaxy S23 Ultra

تغير كبير فى حجم المبيعات .. iPhone 14 ولا iPhone 11 ؟

أحدث موبايل شاومي برخص التراب في مصر

أفضل موبايل سامسونج للطبقة المتوسطة في مصر .. لن تتخيل رخص سعره

ميزة هائلة في تحديث iPhone الجديد هتحميك من ضعف النظر..الطريقة هنا

بأرخص سعر .. أفضل موبايل Realme في أقل فئة سعرية

للطبقة المتوسطة.. أقوى موبايل سامسونج في مصر بسعر اقتصادي

لو نفسك فيه .. أرخص موبايل قابل للطي من موتورولا

ترشيحاتنا

التعليم الفني.. 3 مطالب عاجلة بشأنه وهذا ما نخسره بسبب إهماله

تسرع وتسمية مخلة..السودان يرفض دعوة كينيا لعقد اجتماع

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

شراكة مصرية مع البنك الدولي بشان الطروحات الحكومية.. ماذا فعلت القاهرة لدعم الاقتصاد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 مشروبات صيفية تحافظ على برودة جسمك

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون |فيديو

بفستان مجسم.. هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بالخطوات وبأقل التكاليف.. طريقة عمل الممبار باحترافية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون |فيديو

عرضه متران فقط !.. تصميم غريب لعقار يثير الجدل على السوشيال ميديا

«أهلها وقعوا بينهم».. الصلح بين البلوجر سارة محمد وخطيبها الأسبق «فيديوجراف»

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ