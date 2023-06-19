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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 شهداء و45 جريحا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الإثنين، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين إلى أربعة شهداء بينهم طفل، وإصابة 45 آخرين منهم 9 بجروح خطيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فأن الشهداء، هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما).

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 25 إصابة بينها 5 بجروح حرجة، إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي وأعلن عن استشهادها في وقت لاحق، فيما نُقلت 19 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها أربع إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات "أباتشي"، قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

وفي السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عبوةً ناسفة انفجرت لدى مرور جيب عسكري تابعه له، ما أسفر عن إصابة 7 جنود.

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