عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعية المستثمرين بأسيوط: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تفتح أفاق جديدة للعمل في مصر

صدى البلد

قال المحاسب محمد حمد الله عبد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط إن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية "AFCFTA" والتي بصدد نشر قوائم التخفيضات الجمركية عقب مناقشته بمجلس النواب تعد من الاتفاقيات الهامة لما لها دور كبير في فتح أسواق جديدة تخدم السوق المحلية سواء في عمليات التصدير أو الاستيراد.

وأضاف رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط أن الإتفاقية ستساهم بشكل كبير في خلق أسواق جديدة وستعمل علي تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي خاصة وأنها ستعمل علي تخفيض القيود ودعم إجراءات الحماية الجمركية والتي بدورها ستؤدي إلي إنتعاش ملحوظ في السوق المحلي وعملية التجارة الداخلية والخارجية.

وأشار محمد حمد الله إن من أكبر مكاسب الإتفاقية هو زيادة معدلات الإنتاج المحلي وإنتشار السلع المصرية داخلياً وخارجياً هذا بالإضافة إلي التخفيضات الجمركية والتي يكون لها أثر مالي علي الدولة خاصة مع وضع تخفيضات مرحلية للرسوم.

وأشار رئيس جمعية المستثمرين إن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية ستساهم بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاج المحلي وتنشيط الصناعة المحلية لمواكبة الأسواق التجارية الخارجية وهذا ما يساهم في رفع معدلات الاقتصاد المحلي.

وقال حمد الله إن الاتفاقية تضم ثلاث قوائم "السلع الحساسة والسلع غير الحساسة والسلع المستثناة" حيث تم وضع ملحق لتسوية المنازعات ووضع إجراءات عمل للتحكيم عند حدوث نزاع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنايات طنطا تقضي بإعدام الزوج المتهم بإنهاء حياة عروس طنطا

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

يا فرحة ما تمت| عروض احتراف نجوم الأهلي مهددة بالفشل.. حمدي فتحي والشناوي أبرزهم

بشرى لعشاق الأحمر .. فشل احتراف نجم الأهلي

بيان عاجل لـ مصر بعد إعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

الشناوي مُصرّ يمشي | شوبير يكشف مفاجأة قوية عن حارس مرمى الأهلي

الجثة تحت الثلاجة.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل طبيب الساحل

ترشيحاتنا

فصل الصيف هذا العام يستمر 93 يوما و17 ساعة

العيد في الأسمرات.. تجهيز 100 عروس وتوفير 66 طن مواد غذائية.. صور

رفع درجة الاستعداد القصوى لتذليل أى صعوبات تواجه حجاج الجمعيات

العراق تحذف عبارة منسوبة لـ صدام حسين وتحظر تداولها

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فى قضية عزله بمجلس الدولة .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بالخطوات وبأقل التكاليف.. طريقة عمل الممبار باحترافية

7 زيوت طبخ صحية للقلب و تحمي من ارتفاع نسبة الكوليسترول| تفاصيل

أم تثير الجدل عبر السوشيال ميديا بفقدانها أكثر من نصف وزنها| شاهد

فيديو

عرضه متران فقط !.. تصميم غريب لعقار يثير الجدل على السوشيال ميديا

«أهلها وقعوا بينهم».. الصلح بين البلوجر سارة محمد وخطيبها الأسبق «فيديوجراف»

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ