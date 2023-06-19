جمعية المستثمرين بأسيوط: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تفتح أفاق جديدة للعمل في مصر

قال المحاسب محمد حمد الله عبد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط إن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية "AFCFTA" والتي بصدد نشر قوائم التخفيضات الجمركية عقب مناقشته بمجلس النواب تعد من الاتفاقيات الهامة لما لها دور كبير في فتح أسواق جديدة تخدم السوق المحلية سواء في عمليات التصدير أو الاستيراد.

وأضاف رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط أن الإتفاقية ستساهم بشكل كبير في خلق أسواق جديدة وستعمل علي تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي خاصة وأنها ستعمل علي تخفيض القيود ودعم إجراءات الحماية الجمركية والتي بدورها ستؤدي إلي إنتعاش ملحوظ في السوق المحلي وعملية التجارة الداخلية والخارجية.

وأشار محمد حمد الله إن من أكبر مكاسب الإتفاقية هو زيادة معدلات الإنتاج المحلي وإنتشار السلع المصرية داخلياً وخارجياً هذا بالإضافة إلي التخفيضات الجمركية والتي يكون لها أثر مالي علي الدولة خاصة مع وضع تخفيضات مرحلية للرسوم.

وأشار رئيس جمعية المستثمرين إن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية ستساهم بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاج المحلي وتنشيط الصناعة المحلية لمواكبة الأسواق التجارية الخارجية وهذا ما يساهم في رفع معدلات الاقتصاد المحلي.

وقال حمد الله إن الاتفاقية تضم ثلاث قوائم "السلع الحساسة والسلع غير الحساسة والسلع المستثناة" حيث تم وضع ملحق لتسوية المنازعات ووضع إجراءات عمل للتحكيم عند حدوث نزاع.