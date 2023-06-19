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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التقط له صورًا مخلّة | السجن 15 عامًا لمعتدٍ على صغير بمدينة نصر

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالتعدي على طفل تحت تهديد السلاح في مدينة نصر، بالسجن المشدد 15 عامًا.

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وكشف أمر احالة القضية رقم 14059 لسنة 2021 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم  تعدى على  المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى تنظيفه، وما أن غفل الأخير حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض - وهدده به.

 

منطقة مهجورة


كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن التقط له صورا مخلة بهاتفه المحمول المضبوط وكان ذلك في مكان خاص.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض- بدون ترخيص وآداة - حبل - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وعرض أمن وصحة وسلامة وأخلاق الطفل المجني عليه للخطر.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

مدينة نصر السجن المشدد المستشار حسن محمود فريد جنايات أول مدينة نصر أخبار الحوادث

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