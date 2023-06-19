وزيرة التضامن : إعداد قاعدة بيانات كاملة لكل الجمعيات التعاونية

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدور الذى تقوم به الوزارة تجاه الجمعيات التعاونية، مشيرة إلى إعداد الوزارة قاعدة بيانات كاملة لجميع الجمعيات التعاونية، حيث يبلغ عددها 470 جمعية تعاونية، بالإضافة إلى 11 جمعية عامة، و3 اتحادات عامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة مقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وقالت الوزيرة، تم استحداث آلية إشهار الجمعيات وتعديل عقود التأسيس لها، وذلك فى إطار تنظيم وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، نستعد لتقديم خدمات للجمعيات التعاونية من خلال توفير قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعى بفائدة تبدأ من 7 فى المائة، إلى جانب توفير الحماية التأمينية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات، وكذلك توفير المساعدة للجمعيات فى وقت الأزمات والطوارئ ، والمساهمة فى التسويق الداخلى والخارجى لمنتجاتها.

وأكدت الوزيرة، أهمية تكامل مختلف التعاونيات مع بعضها وفتح شراكات مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات الدعم العينى والمادي.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى فى ذلك القطاع.

واشادت الوزيرة، بالدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل دور التعاونيات، مشيرة إلى أنها استعانت بخبرات دولية فى هذا القطاع، وسف يتم الاستفادة منها.

وشددت على أهمية نشر الفكر التعاونى الانتاجى، والتنسيق بين كافة قطاعات التعاونيات لاسيما وأنها تشكل جزء كبير من الاقتصاد المحلى.