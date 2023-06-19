شعبة السلع الغذائية: انخفاض أسعار الألبان والزيت والأرز

أكد حازم المنوفي ، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، رفض جميع التجار الممارسات التي يتعامل بها بعض منتجي البن، في هذه المرحلة التي يمر بها العالم من أزمة اقتصادية ألمت بالعالم اجمع.

موضحا أنه لاحظنا بعد يومين فقط من تصريحات وزير المالية ، أن إحدي الشركات رفعت أسعار البن بنحو 10% مرة واحدة ، رغم أنها لم تقم باستيراد أو شراء أي شيء من الخارج ، و هو ما لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي ، مؤكدا أنه من منطلق الأمانة والأخلاق ألا يتم رفع أسعار البضائع الموجودة بالمخازن وان يتم زيادة السعر علي ما سيتم استيراده بعد صدور القرار الحكومي برفع الأسعار .

وكشف المنوفي ، أن سعر الأرز في السوق المحلي انخفض خلال الفترة الأخيرة ، و سوف ينخفض أكثر الأيام القادمة ، حيث وصل طن أرز الشعير الي 17 ألف جنيه للطن ، و تراجع سعر الأرز الأبيض ليتروح من 23- 25 ألف جنيه للطن

كما انخفضت أسعار القمح و هو ما سيؤدي إلي تراجع أسعار الصناعات المتعلقة بالقمح مثل( المكرونة ، المخبوزات ، و البسكويت ) ، و بالنسبة لأسعار الجبن الأبيض فقد تراوح سعرها من 76 الي 96 جنيه للكيلو ، و الجبن التركي من 140 - 180 جنيه للكيلو ، و الجبن المعلب تراوح سعر العلبة وزن ربع كيلو من 12- 17 جنيه ، و بالنسبة لأسعار " المكرونة " العبوة 400 جرام سعرها من 8 - 10 جنيه ، و الزيت يتراوح سعر الزجاجة وزن 750 جرام من 40- 45 جنيه، واللتر من 60- 65 جنيه ، وسعر كيلو الدقيق من 20 - 25 جنيه ، و عبوة السكر من 20 - 25 جنيه ، و سعر الأرز يتراوح من 25 - 30 جنيه للكيلو المعبأ، و سجل سعر كيلو اللبن السائب " الجاموسي "من 20 - 25 جنيه ، أما " البقري " فيتراوح سعر الكيلو من 8 - 10 جنيه ، و اللبن المعبأ المبستر من 25 - 30 جنيه للكيلو

وبالنسبة لأسعار البيض ، فيتراوح سعر طبق البيض الأحمر من 105- 115 جنيهات، والأبيض يقل حوالي 5 جنيهات عن الأحمر ، متوقعا حدوث تراجع في أسعار البيض الفترة القادمة، وعن أسعار البن ، قال المنوفي إن سعر عبوة البن 125 جرام من 22 - 35 جنيه ، و الشاي عبوة 40 جرام سجلت من 5 - 8 جنيهات.