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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آير صربيا تسير رحلات طيران إلى مرسى مطروح

آير صربيا
آير صربيا

فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في مختلف الأسواق السياحية والتي من بينها السوق الصربي لما يشهده من نموً ملحوظ خلال الموسم السياحي الصيفي، بدأت، شركة آير صربيا في تسيير رحلات طيران من صربيا إلى مدينة مرسى مطروح وذلك بالتعاون مع أحد منظمي الرحلات الصربيين.

وقد وصل علي متن هذه الرحلة ٩٤ سائحا، وسوف تستمر هذه الرحلات بمعدل رحلة أسبوعية حتى نهاية شهر سبتمبر.

ومن جانبه، أشار الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه الرحلات جاءت في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة لوضع منطقة العلمين والساحل الشمالى ومرسى مطروح علي خريطة السياحة الوافدة من منطقة البلقان لاسيما وأن دولة صربيا هي بوابة تلك المنطقة.

جدير بالذكر  أن السفير باسل صلاح سفير مصر لدى بلجراد  كان قد أقام في منتصف شهر مايو الماضي احتفالية كبرى بمقر السفارة المصرية لتدشين هذه الرحلات التى سوف تزيد من حجم عدد السائحين الوافدين من دولة صربيا إلى مصر وخاصة إلى مدينة مرسى مطروح.
 

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