البرلمان العربي يرحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

رحب البرلمان العربي باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والذي يأتي انطلاقاً من اتفاق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة العلا التي عقدت بالمملكة العربية السعودية.



وثمّن البرلمان العربي - في بيان اليوم /الاثنين/ - هذه الخطوة المهمة كونها تأتي في سياق دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي خاصة والعمل العربي المشترك بصفة عامة، مضيفاً أن التعاون والتضامن العربي على كافة المستويات الثنائية والجماعية بات مطلباً مهماً من أجل التعامل مع التحديات الراهنة وخدمة مصالح الشعب العربي الكبير.