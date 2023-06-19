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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 4.3 درجة علي مقياس ريختر ضرب مقاطعة أرضروم التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع في الساعة 14.43 بالتوقيت المحلي في منطقة أشكالي.

وأشارت إلي أن الزلزال وقع على عمق 12.52 كيلومترا.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول بـ تركيا.

زلزال في إسطنبول

وقال جورور، إن “احتمال حدوث زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوي في اسطنبول في أي وقت خلال 30 عاما منذ عام 1999 هو 64٪. هذا يعني بعض الوقت حتى عام 2029. يعتبر هذا التقدير زائدا أو ناقصا 15 سنة. ما يعني أنه قد يكون لدينا وقت حتى عام 2044، عندما نفكر في أفضل سيناريو”.

وأضاف: “إذا كان من الممكن إنشاء وزارة للكوارث وإذا كانت لديها ميزانية جيدة، فيمكننا تحقيق تطور كبير في جميع أنحاء تركيا".

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يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

أرضروم إدارة الكوارث والطوارئ زلزال زلازل تركيا

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