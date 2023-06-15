بعد زلزال الـ6 درجات المدمر.. تحذير هام من السعودية لمواطنيها في الفلبين

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين اليوم الخميس، تحذيرًا مهًا لمواطنيها المقيمين في الفلبين وذلك، عقب الزلزال الذي ضرب البلاد وبلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت في تغريدة على "تويتر": "تحذر السفارة المواطنين المتواجدين في إقليم لوزون بما فيها العاصمة مانيلا بأخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال صباح اليوم الخميس".

وناشدت المواطنين متابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصة الفلبينية.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الفيليبين اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع قرابة الساعة العاشرة صباحاً (02,00 ت ج) على عُمق 124 كيلومتراً قبالة سواحل مدينة كالاتاغان بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا.

وحذرت السلطات المحلية السكان من خطر حدوث هزّات ارتدادية، فيما لم ترد في الحال أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.