برلماني: العالم يعتبر ما يحدث في مصر من مشروعات إعجازا غير مسبوق..فيديو

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن عقيدة القيادة المصرية الآن البناء وتحمل المسؤولية والتضحية بالشعبية من أجل المصلحة الوطنية، لافتا إلى أن الشعب يقدر ما يقوم به الرئيس السيسي من إنجازات ومشروعات تنموية.

ولفت درويش خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ملف تحسين البنية التحتية من خلال «حياة كريمة» يعتبر أبرز المشروعات التي تقوم بها الدولة، ممثلا بأن محافظة أسيوط أصبحت أكبر المحافظات التي تشهد مشروعات حياة كريمة بتكلفة كبيرة.

وتابع عضو مجلس النواب: شبكة الطرق في الطرق بجميع أنحاء الجمهورية من الإنجازات المهمة في الدولة حاليا، وهذا يعتبر استثمارا ونقلة حقيقية في مستقبل المشروعات المصرية.

وشدد عمرو درويش على أن موقع مصر الاستراتيجي جعلها محط أنظار العالم، متمنيا أن يدافع الشعب عن نفسه ومناهضة الشائعات والمخططات التي تستهدف النيل من مقدرات الدولة،عكس ما يحدث في الدول الأخرى.

وعلق عضو مجلس النواب: المواطن المصري له مكانته في كل مكان وهناك احتفاء بكل ما يحدث في مصر، والعالم يعتبر ما يحدث إعجازا غير مسبوق، منوها: مصر تبني حاليا بـ7% غير الـ7% المتواجدة حاليا، وذلك منفذ في المشروعات والمدن السكنية الجديدة، والصورة ليست قاتمة أو متشائمة.