عمرو درويش: ثورة 30 يونيو بمثابة عودة الروح لمصر.. فيديو

تحدث النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ثورة 30 يونيو، قائلا: "استرجعنا مصر من تاني".



وأضاف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مصر كانت ضائعة والروية كانت صعبة جدا، وكان هناك أزمة وانقسام داخلي رهيب وشعب لا يقبل بحكم التطرف".

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "ثورة 30 يونيو، بمثابة عودة الروح لمصر لمكانتها بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية الفوضوي، موجهًا التحية إلى رجال الجيش والشرطة والشعب المصري".