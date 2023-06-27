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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

الزمالك
الزمالك

لا يزال الحديث مستمرا عن مشاركة الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يرى البعض أنه أمر مستبعد ومستحيل، فيما يرى البعض الآخر أنه أمر ممكن وجائز الحدوث.

طريقه سهل| الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية.. بشرط

من ضمن المتفائلين بشأن مشاركة الزمالك في مونديال الأندية 2025 هو المعلق الرياضي طارق الأدور ، والذي أثار الجدل بتصريحاته الأخيرة.

مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية


علق طارق الأدور على فرصة لعب الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حال تتويجه بكأس الكونفدرالية المقبلة، قائلا إن الزمالك لديه فرصة للعب كأس العالم للأندية، إذا فاز ببطولة الكونفدرالية المقبلة لكن بشروط.


وأضاف المعلق الرياضي في تصريحات إعلامية، أن تتويج الزمالك بالكونفدرالية لا يعني ضمان مشاركته بمونديال الأندية، حيث يحتاج لخروج كل من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

ولمتابعة المزيد حول فرص الزمالك في المشاركة بـ كأس العالم للأندية 2025 .. تابع الفيديو جراف التالي:

الزمالك كأس العالم للاندية بطولة كأس العالم للأندية 2025 طارق الأدور بكأس الكونفدرالية

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