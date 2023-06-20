التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة اللغة الأجنبية الثانية للجان امتحانات الثانوية العامة

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023 في وزارة التربية والتعليم ، عملية وصول أوراق اسئلة اللغة الأجنبية الثانية إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة

وتتم عملية نقل اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل صناديق معدنية مؤمنة بأقفال رقمية لا تفتح إلا بأرقام سرية ، وذلك في حراسة مشددة من قوات الشرطة وفقا لبروتوكول تم توقيعه بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية.

يأتي ذلك استعدادا لبدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا .

ويحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما يطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات.

كما يحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

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الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة