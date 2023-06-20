ضياء السيد: عروض لاعبي الأهلي منطقية ولكنها «مكافأة مؤلمة» للبطل

أكد ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن هناك ضغوط كبيرة في الوقت الراهن على النادي الأهلي؛ في ظل العروض التي انهالت على نجوم الفريق بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وقال ضياء في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "العروض التي وصلت اللاعبين "منطقية" تعتبر من أنواع المكافأة المؤلمة للبطل، وتشكل ضغطا كبيرا على النادي، وأيضا توقيت العروض سيئ في ظل انشغال الفريق بلقب الدوري".

وأشاد ضياء السيد، بمستوى المغربي يحيى عطية الله، لكن فكرة التعاقد معه من جانب الأهلي ستكون مشكلة، في وجود علي معلول الذي يتبقى له موسمًا في عقده، مؤكدا أن الأمر "محير جدا" خصوصا مع نهاية عقد عطية الله مع الوداد المغربي.

وأوضح، أن الأهلي في حاجة لضم رأس حربة بقوة، ومروان عطية وعمرو السولية وقندوسي وأفشه لاعبين مميزين، لكن محمد رضا بوبو سيكون إضافة جيدة للفريق أيضا.

وتابع: "فيتوريا دفع بـ أحمد بيكهام في أجزاء من المباريات الأخيرة، وهو لاعب جيد للغاية، مركزه الأفضل هو المساك لأنه يجيد بناء الهجمات بشكل جيد من الخلف".

وأكمل: "الأهم للنادي الأهلي هو الحفاظ على المجموعة ودائما رهان النادي هو المحافظة على الفريق وهو ما يضمن النجاح في النهاية".