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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستشهدا بتنظيم بطولة اليد.. ميدو: مصر أبهرت العالم وقت أزمة كورونا

صدى البلد


أكد أحمد حسام ميدو، أن مصر لقنت الجميع درسا في تنظيم البطولات الكبرى، من خلال تنظيم كأس العالم لكرة اليد وقت أزمة انتشار فيروس كورونا.
 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كأس العالم لكرة اليد في مصر اتعمل في وقت أزمة كورونا، كانت الدول بتخاف تسلم على بعض، أراهنكم لو في أي دولة في العالم كانت تقدر تعمل كدة، مصر لما بتحب تعمل حاجة صح، بتعملها"
 

أضاف: " كأس العالم في قطر أثبت قدرة العرب على تنظيم الأحداث الكبرى، لازم نعرف قيمتنا كويس" 
 

واختتم: "لما يكون عندنا ناس شغالة صح، وناس بتشتغل بشكل احترافي بتطلع الحاجة زي ما الكتاب بيقول، والدليل إن اليابان كانت عايزة تستفاد من التجربة المصرية في تنظيم كأس العالم لكرة اليد في وقت الكورونا"

ميدو مصر كأس العالم لكرة اليد كورونا

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