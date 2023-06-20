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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حنفي جبالي: نعمل على تبادل الخبرات البرلمانية بين مصر وليبيا.. ونساند شعبها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

تحدث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن أهمية زيارته لمقر مجلس النواب الليبي خلال حديثه بقناة القاهرة الإخبارية ونرصد لكم أبرز التصريحات

المستشار حنفي جبالي: نعمل على تبادل الخبرات البرلمانية بين مصر وليبيا
أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن أساس زيارته لمقر مجلس النواب الليبي هو العلاقة المتميزة بين البلدين، وهو ما ينعكس على العلاقة الشعبية بين مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح ومجلس النواب المصري.

وأضاف جبالي، في حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «حضرنا اليوم، أنا وزملائي من أعضاء مجلس النواب المصري لزيارة مجلس النواب الليبي، وكان سيادته قد زارنا قبل ذلك وشرفنا بزيارته للقاهرة».

وتابع رئيس مجلس النواب: «زيارتنا تمثل دعما مستمرا للشعب الليبي ومجلس النواب الليبي الصديق، وهناك خبرات في كل مجلس نيابي على مستوى العالم ويجب أن يتم تبادلها من أجل تكثيفها، حيث نعمل على تبادل الخبرات البرلمانية بين مصر وليبيا».

حنفي جبالي: نساند الشعب الليبي فيما يراه تحقيقا لمصلحته
قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إنّ خطاب القيادة السياسية المصرية واضح وجلي جدا وهو دعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي وفق مصلحته، موضحًا: "نحن نساند الشعب الليبي فيما نراه من تحقيق مصلحته الخالصة، ومصر لا تتدخل في الشأن الليبي".

وأضاف جبالي، في حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: "مصر تدعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي الصديق، وقد أوضح المستشار عقيلة صالح اليوم أن المسألة كلها، سواء لجنة 6+6 أو غيرها من آراء سوف تنتهي إلى السلطة التشريعية وهي مجلس النواب الليبي".

وتابع رئيس مجلس النواب، أن المجالس النيابية هي صورة من أهم صور تمثيل الشعوب، مشيرًا إلى أن علاقة مجلسي النواب المصري والليبي هي علاقة بين شعبين: «أتينا اليوم بصورة واضحة وهي زيارة تاريخية تعتبر الاولى من نوعها لمجلس النواب الليبي من برلمان اليوم».

حنفي جبالي: زيارتنا لـ"النواب الليبي" أسفرت عن تشكيل لجنة صداقة دائمة بيننا
أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، على دعم مجلس النواب للشعب الليبي ومجلس النواب الليبي في كل ما يراه من تحقيق مصالحه من جميع النواحي.

وأضاف جبالي، في حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: "زيارتنا لمجلس النواب الليبي تاريخية بمعنى الكلمة، وأسفرت عن تشكيل لجنة صداقة دائمة بين المجلسين ووقعنا بروتوكول تعاون في جميع المجالات، وهذا البروتوكول يشمل تبادل الخبرات، ولكن تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين، وتبادل الخبرات على المستوى الإداري والفني".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، أكد في صباح اليوم خلال كلمته بالبرلمان الليبي، أنه وأعضاء الوفد المصري، لم يشعروا خلال زيارة ليبيا اليوم، بأنهم انتقلوا من مصر لبلد آخر، متابعا: «لن أتحدث عن ليبيا كونها الوطن الثاني لنا، فهي وطننا ونحن نشعر من داخلنا بأننا شعب واحد بموقعين جغرافيين ووطن واحد، تحدثت مع رئيس البرلمان قبل حضور جلسة البرلمان الليبي، وقلت له إن التاريخ سيتحدث عن العظماء والحكماء أمثالكم، والتاريخ يذكر جيدا البطل المجاهد عمر المختار، فالتاريخ يذكر الأبطال ممن حررو بلادهم وافتدوا حياتهم لوطنهم وشعبهم العظيم».

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