افتتاح بطولة الشركات لكرة القدم الخماسية بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية

افتتح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بطولة كرة القدم الخماسية في دورتها الخامسة بمدينة الإسكندرية، وتستمر حتى 23 يونيو.

وألقى كلمة الافتتاح المهندس ممدوح رسلان، وجه فيها التحية للحاضرين من جميع الشركات متمنياً لهم التوفيق، والحفاظ على الروح الرياضية، والتحكم في النفس، والبعد عن التعصب، والحفاظ على العلاقة الطيبة بين اللاعبين وبعضهم سواء على أرض الملعب أو خارجه، كما بلغ تحياته لشركتي مياه الإسكندرية وصرف الإسكندرية على حسن الاستضافة.

وألقى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية كلمته والتي شكر فيها المهندس ممدوح رسلان والنواب والقائمين على المسابقة بالشركة القابضة على المجهودات المبذولة لعمل هذا الإنجاز الرياضي الكبير، كما رحب بالسادة الحضور في بلدهم الثاني الإسكندرية، متمنياً لهم قضاء وقت يسوده الأخوة والمحبة، وأكد سيادته أن المباريات ستكون على مستوى عالي من الروح الرياضية والأخلاق الحميدة، وقال أن الهدف الأساسي من إقامة هذه الدورات هي زيادة أواصر المحبة والود بين أبنائنا من الشركات التابعة.

كما ألقى اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالإسكندرية كلمة أعرب فيها عن شكره للسيد المهندس ممدوح رسلان والقائمين على البطولة ورحب بالفرق المشاركة متمنياً لهم التوفيق والحفاظ على روح المودة والمحبة فيما بينهم.